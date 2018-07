Barrios se destaca e faz dois gols em jogo-treino do Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, após a derrota por 1 a 0 para o Ituano, pelo Campeonato Paulista, com jogo-treino para os reservas. Na atividade na Academia de Futebol, o atacante Lucas Barrios, atual reserva no elenco do técnico Eduardo Baptista, marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional.

A equipe foi formada por atletas que não começaram a partida em Itu. A escalação no início da atividade teve Jailson; Thiago Martins, Yerry Mina, Antônio Carlos e Michel Bastos; Raphael Veiga, Moisés, Keno; Alecsandro, Rafael Marques e Lucas Barrios. Aos poucos, o técnico fez quatro alterações, com as entradas de Vinicius Silvestre, Erik, Vitinho e Hyoran.

A vitória palmeirense foi de virada. Barrios foi quem conseguiu o empate, deu assistência para Hyoran virar e depois, fechou o placar em 3 a 1. O paraguaio ficou fora na última semana de alguns treinamentos da equipe e não atuou pelas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira a lesão do lateral-direito Fabiano. O jogador machucou a coxa direita ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Ituano. O reserva imediato do titular Jean começou a partida porque o dono da posição acabou improvisado como meia para suprir a ausência de Tchê Tchê, machucado.