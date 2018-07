Com dor na panturrilha, Barrios desfalca o Palmeiras em Minas

O Palmeiras contará com um desfalque importante e inesperado para a partida contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. O atacante Lucas Barrios, com dores na panturrilha direita, não terá condições de jogo e assim, a sua estreia como titular da equipe alviverde terá que ser adiada. A informação inicial era que o jogador estava com um problema na coxa, mas o clube revelou que o problema, na verdade, é um trauma na panturrilha direita.

Foi feito um exame no local e não acusou lesão, mas como a panturrilha ainda está inchada, decidiram poupar o atacante para não agravar a situação. O clube, ao contrário do habitual, resolveu não divulgar a lista dos relacionados para o jogo. Sem Barrios, a tendência é que Marcelo Oliveira mantenha Leandro Pereira entre os titulares, como aconteceu nos últimos jogos. Ele treinou nos últimos dois coletivos realizados na Academia de Futebol justamente para a entrada do atacante paraguaio, que disputou três partidas pelo Palmeiras, mas ainda não iniciou a partida como titular.

Outra opção seria escalar Alecsandro, que também chegou a treinar um pouco entre os titulares, mas como está voltando de lesão, a tendência é que ele fique como opção no banco de reservas. Em relação a Barrios, o atacante será reavaliado para saber se terá condições de jogo para viajar e encarar o Coritiba, quarta-feira, em Curitiba.

O paraguaio chegou ao Palmeiras logo após a Copa América, contratado pela Crefisa, empresa que patrocina o Palmeiras, por cerca de R$ 40 milhões pelos próximos três anos. Na sexta-feira, após o treinamento, Barrios chegou a conversar por alguns minutos com membros da comissão técnica, que decidiram preservá-lo do jogo para não agravar a situação e transformar a dor em algo mais grave.

Sem Barrios, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Leandro Almeida e Egídio; Amaral, Arouca, Robinho, Rafael Marques e Dudu; Leandro Pereira.

(atualizada às 17h27)