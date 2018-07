Barrios tem a chance de mostrar que é decisivo no time do Palmeiras

O atacante Lucas Barrios chegou em julho ao Palmeiras em uma negociação que totaliza cerca de R$ 40 milhões pagos pela Crefisa, patrocinadora do clube. Após 15 jogos, o paraguaio ainda não conseguiu brilhar como o esperado e tem nesta quarta-feira, diante do Fluminense, a chance de mostrar que é um jogador de decisão.

O grande momento dele no clube foi justamente diante do Fluminense. Dos cinco gols marcados com a camisa alviverde, três deles foram no mesmo jogo, na goleada por 4 a 1 sobre o tricolor carioca, no Brasileiro.

Mesmo com números pouco inspirados, o atacante é titular absoluto e homem de confiança de Marcelo Oliveira, que conta ainda com Alecsandro e Cristaldo na posição.

Pessoas ligadas ao jogador e membros da comissão técnica explicam que o problema é que Barrios não teve descanso neste ano. Ele começou o ano no Montpellier-FRA, foi para a Copa América e em seguida chegou ao Palmeiras, onde foi poupado em algumas partidas e teve que participar de jogos pelas Eliminatórias com a seleção paraguaia.

Mas seu histórico goleador faz com que exista uma expectativa para que ele consiga fazer a diferença nesta semifinal e comece a escrever uma história de jogador decisivo com a camisa alviverde.

O técnico Marcelo Oliveira não divulgou a escalação, mas a tendência é que Barrios continue como referência na área, podendo sair esporadicamente, e tenha a companhia de Dudu e Gabriel Jesus pelas pontas.