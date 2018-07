Barrios treina e pode ser a novidade do Palmeiras no domingo

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Coritiba na quarta-feira, no estádio Couto Pereira. A atividade no gramado contou apenas com os reservas e a grande novidade foi a participação do atacante Lucas Barrios, o que aumenta a chance de o paraguaio voltar ao time no domingo, para encarar o Flamengo, no Allianz Parque.

Antes do treino, o técnico Marcelo Oliveira fez uma reunião com os jogadores, sem a presença de membros da diretoria, no canto de um dos gramados da Academia de Futebol. O tema da conversa não foi revelado, mas antes do treino, o treinador admitiu que iria cobrar os jogadores e que esperava por uma reação imediata diante do Flamengo.

Lucas Barrios desfalcou a equipe nos últimos dois jogos, por causa de dores na panturrilha direita. Nesta sexta-feira, ele participou de uma atividade tática com os reservas e alguns garotos do time sub-20 e não demonstrou sentir dores. Antes do treino, o técnico Marcelo Oliveira deu entrevista coletiva e admitiu que poderia escalar o atacante ou manter Alecsandro.

Os jogadores que foram titulares diante do Coritiba ficaram na academia nesta sexta, fazendo trabalho de recuperação física e só devem ir ao gramado no sábado, quando o treinador definirá a formação que encara o Flamengo. O lateral-esquerdo Egídio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, em seu lugar, Zé Roberto será o titular. João Paulo, que seria outra opção, também treinou com o grupo, mas, se for para o jogo, ficará no banco de reservas.