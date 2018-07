Barrios volta a treinar no Palmeiras em dia de trabalho fechado

O atacante Lucas Barrios voltou a treinar nesta quinta-feira pelo Palmeiras, em atividade pela manhã na Academia de Futebol. O paraguaio ficou fora das atividades anteriores nesta semana e vai ficar à disposição do técnico Eduardo Baptista para a partida de domingo, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, no estádio Novelli Junior.

O elenco trabalhou pela manhã em atividade fechada aos jornalistas. Somente o fim do trabalho pode ser acompanhado, quando os jogadores apenas treinavam finalizações. Barrios esteve em campo após não participar dos compromissos na segunda-feira, o jogo treino com o Santo André, e na quarta-feira, um treino na Academia de Futebol. O paraguaio ficou na musculação. A equipe folgou na terça-feira.

Barrios retorna a disputar vaga no time em jogo com dúvidas na escalação. A fratura no ombro de Tchê Tchê força o treinador a buscar um substituto. Michel Bastos e Thiago Santos disputam a oportunidade. A outra dúvida é pela estreia de Alejandro Guerra. O meia venezuelano contratado por R$ 11 milhões está regularizado e já pode atuar pelo Palmeiras.

Nesta sexta-feira o time volta a treinar na Academia de Futebol. A atividade será pela manhã, com grande parte do trabalho fechado à imprensa. No sábado o Palmeiras finaliza a preparação, novamente em treino sem a presença dos jornalistas.