Barroca aponta 'gol cedo' como determinante para vitória do Botafogo contra Avaí

O Botafogo conseguiu encerrar a sequência de quatro derrotas graças ao gol marcado por Alex Santana logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Pelo menos é o que acredita o técnico Eduardo Barroca após a vitória sobre o Avaí por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, neste domingo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente conseguiu essa vitória porque marcamos um gol cedo, trouxemos a vantagem para o intervalo. Todos os jogos sob meu comando que fomos para o intervalo na frente, nós vencemos. Nossa equipe tem uma característica de quando está na frente é difícil de ser batida", comentou Eduardo Barroca.

Diferente da maioria das partidas sob o comando do treinador, o Botafogo teve menos posse de bola que o Avaí. Eduardo Barroca reconheceu isso, mas disse que o importante era conquistar a vitória para encerrar a sequência negativa. "A gente vinha de uma sequência difícil, enfrentamos um adversário mais descansado que a gente, pois viemos de um jogo muito desgastante física e mentalmente (derrota por 2 a 0 pelas oitavas da Copa Sul-Americana diante do Atlético-MG). Isso pesou. Hoje (domingo) jogamos um pouco fora das nossas características, mas o importante era vencer", ressaltou.

Substituído no final do segundo tempo depois de sofrer uma entrada dura de André Moritz, que acabou sendo expulso, o atacante Rodrigo Pimpão deixou o gramado com gelo no tornozelo, mas espera ter condições de enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo. "Às vezes a gente chega um pouco atrasado no lance. Tenho certeza que não foi por querer. Vamos avaliar melhor durante a semana, temos um tempo para o próximo jogo e espero estar bem", comentou.

O zagueiro Marcelo Benevenuto estava duplamente feliz, pela defesa não ter sofrido gol e por ele ter marcado no ataque. "Eu e o Gabriel tínhamos falado para o pessoal da frente que a gente ia segurar o rojão lá atrás, mas que eles precisariam marcar lá na frente. Eles fizeram dois gols contra o Flamengo na derrota por 3 a 2. Desta vez sobrou até para eu marcar. Acho que, de forma geral, o coletivo foi bem e o time vai continuar evoluindo", analisou.