Barroca evita traçar meta de pontos para o Botafogo antes da Copa América

O técnico Eduardo Barroca evitou traçar uma de pontos para o Botafogo conquistar antes da parada do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa América, entre junho e julho. O time carioca triunfou sobre o Fluminense por 1 a 0 no sábado e engatou a terceira vitória consecutiva na competição.

O treinador garantiu que os três resultados positivos em sequência não serão capazes de acomodar o elenco e afirmou que a cobrança seguirá intensa. Em pouco tempo, Barroca fez com que o time alvinegro retomasse a confiança depois de uma péssima campanha no Campeonato Carioca.

"Não trabalhei com meta de pontos. O compromisso é se exigir ao máximo, se cobrar ao máximo e trabalhar na plenitude pensando em ganhar todos os jogos. Vamos assim até a nona rodada, até a parada para a Copa América", disse. "Temos que arrumar soluções para ter a maior pontuação até essa parada. E em um segundo momento poder planejar a médio e longo prazo", completou.

Barroca disse que a ideia é que o Botafogo, apesar da provável dificuldade que encontrará pela frente nos próximos jogos do Brasileirão, cresça ainda mais. Concentrado apenas no torneio nacional, já que a equipe carioca está fora da Copa do Brasil e ainda aguarda o sorteio da Copa Sul-Americana para saber quem enfrenta na segunda fase, o treinador tem tido tempo nos treinamentos para impor sua ideia de jogo aos atletas.

"Os jogos vão trazendo problemas para a gente, tivemos um adversário que criou dificuldades. Diante disso, cabe a mim como treinador trabalhar, conversar, mostrar os acertos, os erros, trabalhar na semana cheia, cobrar eles. Queremos crescer a cada jogo", declarou.

Agora presente entre os primeiros colocados na tabela, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16 horas. O adversário será o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, e o duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.