Barroca quer apoio total no Botafogo: 'Se tiver dedicação, a torcida joga junto'

Em seu início de trabalho como técnico do Botafogo, o primeiro cargo em uma equipe profissional, Eduardo Barroca já conseguiu três vitórias - contra Bahia, Fortaleza e Fluminense - e teve apenas uma derrota (para o São Paulo na estreia) nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. O treinador cita três pontos para o time ter começado bem a competição.

"Tudo passa por escolha. Trabalhei muito tempo para ter oportunidade como essa, a escolha está na minha mão de como minha a equipe vai jogar. Tinha três objetivos: primeiro era resultado a curto prazo, o Botafogo precisava e continua precisando. O segundo era tentar futebol agradável para a torcida do Botafogo, que conheço bem. Se tiver futebol de dedicação, coletivo, a torcida joga junto. E o terceiro ponto é oportunizar os jovens", disse Barroca, nesta segunda-feira, em entrevista à ESPN Brasil.

"Meu critério de escolha vai ser jogadores que aproximarem o Botafogo da vitória, mas temos conseguido dar oportunidade aos jovens. Acredito muito nesse grupo, experientes podem ser locomotiva desse trem, puxar a gente para resultados positivos. Se pode ganhar ou perder de várias formas, estamos escolhendo trabalhar dessa forma", explicou o treinador.

Além dos jogadores mais jovens, o elenco do Botafogo conta com atletas experientes como o meia/atacante Diego Souza e o zagueiro argentino Joel Carli. Barroca revelou qual a estratégia para lidar com eles. "No futebol você precisa de frontalidade e cobrança. Falo tudo que acredito que vai aproximar, cobro usando critério e coerência, disputas abertas, todos podem competir da mesma forma, seja experiente ou novo. Tento manter o ambiente interno equilibrado. Tenho tido feedback positivo, estou satisfeito com a entrega, credencio o bom início aos atletas. Estavam incomodados com os resultados. Tem sido muito bom trabalhar com eles", afirmou.

O time terá nesta temporada, além do Brasileirão, a sequência da Copa Sul-Americana. O comandante alvinegro revelou que o clube segue de olho no mercado na busca por reforços. "Desde o início temos conversado. Chegamos a um consenso que não adianta trazer para preencher lacuna, tem que ser alguém que agregue o valor. Esse primeiro momento é de administrar, dar chance a todo mundo e mapear o mercado para trazer uma boa oportunidade. A diretoria pensa em honrar os compromissos e atender essa demanda, pois Botafogo precisa trabalhar em alto nível competitivo", completou.