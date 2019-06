Barroca revela dúvida no meio-campo do Botafogo para partida contra o CSA

O Botafogo tem uma única dúvida na escalação para o duelo contra o CSA, no próximo domingo, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico Eduardo Barroca, a incerteza é quanto à presença de Alex Santana, que tem um incômodo no tornozelo direito.

"Não tenho por hábito esconder, mas ainda não consigo responder. Temos pendências, amanhã [sábado] até a hora do almoço, devemos deve ter alguma definição. O Alex está com um incômodo e não consigo responder. Mas é o time que treinou, com essa dúvida", disse o treinador em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Se Alex Santana não se recuperar a tempo, Alan Santos o substituirá na partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time alvinegro irá a campo com: Diego Cavalieri; Fernando, Carli, Gabriel, Gilson; Alan Santos (Alex Santana), Cícero, João Paulo; Erik, Luiz Fernando, Diego Souza.

Barroca evitou estipular qual é o objetivo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O treinador afirmou que a ideia do time, neste momento, é pontuar o máximo possível e pensar a curto prazo. Além do CSA, o outro compromisso do time carioca antes da parada do torneio para a Copa América é diante do Grêmio, em casa.

"Meu compromisso é ter o diagnóstico depois da nona rodada. Continuamos em busca de resultados a curto prazo, pontuar o máximo. Na pausa vamos destrinchar o que teremos adiante na competição", afirmou.

O Botafogo tem 12 pontos e, com a boa campanha que faz até aqui, ocupa o sétimo lugar na tabela, próximo dos primeiros colocados.