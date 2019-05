Barroca se diz ansioso por 1º clássico no Botafogo: 'Sentimento muito especial'

Em seu quarto jogo no comando do Botafogo, Eduardo Barroca passará neste sábado pela experiência de encarar o primeiro clássico como técnico de um time profissional. Contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador se diz ansioso pela oportunidade de trabalhar em um jogo no qual sempre sonhou desde a infância.

"É um sentimento bastante especial. Sou um carioca de Del Castilho (bairro da zona norte do Rio de Janeiro) e na minha infância isso sempre me estimulou muito para seguir o caminho que trilho hoje. Quando começa o jogo isso fica de lado. Estou muito feliz por estar no Botafogo tendo essa oportunidade, mas muito concentrado para alcançar os objetivos. O foco agora está canalizado para tudo isso que eu falei", disse Barroca em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O técnico do Botafogo prevê um duelo equilibrado contra o time comandado por Fernando Diniz. "O Fluminense tem um time, apesar de com alguns jogadores jovens, de experiência importante. Acho que vai ser um jogo difícil pelo nível dos jogadores, mas também pela competitividade interessante do elenco em nível avançado. Vamos imaginar que a gente faça 3 a 0 em cinco minutos. Não dá para falar isso. As duas equipes vão tentar fazer um jogo de imposição, um duelo bastante interessante. É assim que as duas equipes vem tentando jogar e ganhar seu jogos. Tenho a expectativa que amanhã (sábado) a gente possa fazer um grande duelo e que as pessoas possam sair satisfeitas", afirmou.

Com duas vitórias em três jogos, Barroca espera conquistar os botafoguenses com aquilo que eles querem ver: desempenho e resultado. "Meu objetivo é conquistar a torcida do Botafogo através de resultados, um bom futebol e mostrando que esses jogadores estão se dedicando ao máximo para levar o clube no melhor que eles podem. Tenho cobrado muito forte, com um nível de exigência beirando a plenitude, mesmo sabendo que às vezes posso colocá-los em risco na parte física. E a resposta tem sido muito boa, o que mostra que temos uma margem grande para crescimento", comentou.

Para o jogo, Barroca ainda tem duas dúvidas na escalação do Botafogo, que será definida apenas pouco antes do clássico. O time que poderá começar jogando é: Gatito Fernández; Fernando, Gabriel, Joel Carli e Jonathan (Gilson); Gustavo Bochecha; Erik, Cícero, Alex Santana (João Paulo) e Rodrigo Pimpão; Diego Souza.

"Acho que as duas equipes se equivalem na forma, nas individualidades e nas ideias. Acho que vai ser um jogo de duelo, coragem e de equipes que querem buscar coisas grandes na competição. Tanto o Botafogo contra o Fluminense são equipes com condições de brigar na parte de cima da competição. A expectativa que tenho é essa", completou o treinador alvinegro.