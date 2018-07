Barry, do Manchester City, será julgado após insultar árbitro na Inglaterra

MANCHESTER - O volante Gareth Barry pode ser punido após ser indiciado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) sob a acusação de ter usado palavras abusivas e insultuosas para o árbitro após a derrota do Manchester City para o Manchester United, em clássico disputado no último domingo pelo Campeonato Inglês.

A FA, no entanto, não deu detalhes sobre o que Barry é acusado de ter dito. Ele tem até quinta-feira para responder à acusação. O jogo também ficou marcado por outros incidentes, que foram provocados pelo torcedores. O zagueiro Rio Ferdinand, do United, foi atingido por uma moeda depois que o seu time marcou o gol da vitória. Com isso, o jogador sofreu um corte no rosto, acima de um dos olhos.

Após estar perdendo por 2 a 0, o City empatou o jogo, mas acabou sendo derrotado por 3 a 2 graças ao gol marcado por Robin van Persie em uma cobrança de falta nos instantes finais da partida. Assim, o United abriu seis pontos de vantagem para o rival na liderança do Campeonato Inglês.