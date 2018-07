Bartomeu é reeleito e continua no comando do Barcelona Josep Maria Bartomeu foi eleito neste domingo presidente do Barcelona. O dirigente havia assumido o clube em janeiro de 2014 após a renúncia de Sandro Rosell, que teve como estopim a confusa contratação de Neymar, alvo de investigação por parte da Justiça espanhola. O dirigente foi mantido no cargo ao receber 25.823 votos, equivalente a 54,63% do total, para um mandato de seis anos.