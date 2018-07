Bartra pede permanência do técnico Gerardo Martino no Barcelona

BARCELONA - A pressão sobre Gerardo Martino tem aumentado a cada semana, mas no que depender dos jogadores do Barcelona o treinador permanecerá no clube para a próxima temporada. Por mais que a imprensa europeia dê como praticamente selada sua saída, graças aos maus resultados em 2013/2014, os atletas já manifestaram seu apoio ao treinador. Nesta quinta-feira, foi a vez do zagueiro Bartra.

"Se o Tata (Martino) não seguisse seria uma notícia ruim para mim", disse o zagueiro de 23 anos, que celebrou sua evolução com o treinador. "Amadureci muitíssimo graças aos companheiros, os treinadores e levo comigo as más experiências que me fizeram forte e as boas que me fizeram melhorar mais. Crescer com esta equipe te faz forte para as partidas importantes que pode jogar."

Com as lesões de Piqué e Puyol, Bartra se tornou titular da defesa catalã, mas ficou marcado por um lance infeliz para ele. Na decisão da Copa do Rei, semana passada, ele foi facilmente batido na velocidade por Gareth Bale, que, já no fim do jogo, selou a vitória por 2 a 1 do Real Madrid, que deixou o Barcelona com o vice-campeonato. O zagueiro, que marcou o gol de sua equipe, parabenizou o atacante adversário, mas tentou se explicar pelo lance.

"Ele me pegou cansado, mas não quero tirar o mérito do Bale pelo gol. Bale é um grande jogador, fisicamente é um superdotado", comentou. "Pensei em tudo, sobretudo ao nível da equipe. Foi um golpe duro perder a final, mas fiquei feliz por marcar em uma final, e contra o Real Madrid. É para ficar muito feliz."