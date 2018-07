Bartra sofre lesão na virilha e vai desfalcar o Borussia Dortmund

Nem tudo foi alegria para o Borussia Dortmund na vitória por 5 a 1 sobre o Wolfsburg, fora de casa, na última terça-feira, pelo Campeonato Alemão. Um dia após a goleada, o clube confirmou que o zagueiro Marc Bartra sofreu uma lesão na virilha e vai ficar afastado dos gramados por tempo indeterminado.

Bartra se contundiu logo no início do duelo com o Wolfsburg, sendo substituído aos 12 minutos do primeiro tempo, quando o técnico Thomas Tuchel promoveu a entrada do também zagueiro Matthias Ginter.

Embora o Dortmund evite realizar uma previsão sobre o período que Bartra vai ficar sem jogar, parece praticamente certo que o zagueiro espanhol não terá condições de atuar pela equipe na próxima sexta-feira, no duelo com o Freiburg pelo Campeonato Alemão, e também na terça-feira seguinte, quando o time vai encarar o Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa.

Aos 25 anos, Bartra só defendeu o Barcelona até ser adquirido pelo Dortmund em junho. Desde então, o zagueiro espanhol disputou seis partidas por competições oficiais e marcou um gol. Agora, porém, vai desfalcar o time alemão nos seus próximos compromissos.