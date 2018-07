Barueri derruba Criciúma e continua na Série B em 2012 O Barueri garantiu sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro em 2012. Para isso, venceu o Criciúma por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Heriberto Hulse, pela 37.ª rodada da competição. Como atuou com um time reserva, o Criciúma pouco fez em campo e facilitou as coisas para os paulistas. Agora, na última rodada, o Criciúma enfrenta o São Caetano, fora de casa, com 51 pontos. Por sua vez, o Barueri chegou aos 50 pontos, em 11.º lugar, e fecha sua participação contra o rebaixado Salgueiro.