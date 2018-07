Barueri é goleado pelo Luziânia em despedida da Série D

Atuando no Estádio Zequinha Roriz, em Luziânia (GO), o Barueri se despediu de forma melancólica na Série D. Sem esboçar sinais de reação, o time paulista acabou goleado. Os gols foram anotados por Rodriguinho, duas vezes, Thompson e Vaguinho. Por outro lado, o Luziânia entrou no G2 e assumiu a segunda posição, com 14 pontos.

O Tombense-MG deu um grande passo para garantir sua vaga à próxima fase ao bater o Goianésia-GO, por 2 a 1, mesmo atuando no Estádio Waldeir de Oliveira, em Goianésia. Os mineiros assumiram a liderança, com 15 pontos. O time goiano, já está eliminado e tem sete pontos em quarto jogos.

MAIS JOGOS - Pelo Grupo A4, o Globo-RN também conquistou uma vitória longe de seus domínios. Atuando no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA), superou os donos da casa por 2 a 0. Os potiguares seguem vivos, com 13 pontos, na terceira posição. Confiança-SE e Porto-PE, com 17 e 14, respectivamente, são os líderes. Os baianos estão eliminados, com dois pontos.

Pelo Grupo A7, a Cabofriense ganhou do já classificado Brasil, por 1 a 0. O time gaúcho divide a liderança com o Ituano, ambos com 13 pontos e já garantidos na segunda fase. Sem chances, o time fluminense fica em terceiro lugar, com nove pontos.

À noite, no principal duelo da Região Norte, mesmo atuando na Arena da Floresta, na capital Rio Branco, o time da casa, o Rio Branco só dependia dele para carimbar sua vaga. Mas perdeu, por 1 a 0, para o Princesa dos Solimões, do Amazonas. Apesar da derrota, o Rio Branco lidera com 17 pontos, um na frente do Princesa, com 16. Ainda com chances aparecem Genus, com 11, e Atlético Acreano, com 11 pontos.

No domingo, mais 12 jogos estão programados. Destaques para os confrontos entre Estrela do Norte e Brasiliense, e Remo e River-PI.

Confira os jogos da nona rodada da Série D:

Sábado

Luziânia-DF 4 x 0 Grêmio Barueri-SP

Goianésia-GO x Tombense-MG

Vitória da Conquista-BA 0 x 2 Globo-RN

Cabofriense-RJ 1 x 0 Brasil-RS

Rio Branco-AC 0 x 1 Princesa do Solimões-AM

Domingo

15h30

Remo-PA x River-PI

16h

Santos-AP x Atlético-AC

Campinense-PB x Central-PE

Estrela do Norte-ES x Brasiliense-DF

Porto-PE x Confiança-SE

Pelotas-RS x Boavista-RJ

Baraúnas-RN x Jacuipense-BA

Villa Nova-MG x Anapolina-GO

Interporto-TO x Moto Club-MA

Maringá-PR x Guarani-SC

Metropolitano-SC x Londrina-PR

19h

Genus-RO x São Raimundo-RR