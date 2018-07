Barueri 'esquece' salários atrasados e vence na Série D

O Barueri-SP lavou a alma nesta sexta-feira. Após dar W.O. contra o Operário-MT, na última rodada, o clube paulista resolveu, à princípio, seus problemas internos, a diretoria acertou com os jogadores sobre o pagamentos dos salários atrasados, colocou os seus titulares em campo e venceu o Tombense-MG pelo placar de 3 a 1, em partida realizada na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional.

Destaque para Léo Mineiro, autor de dois gols. O outro foi marcado por Iago Dias, enquanto que Betinho anotou o gol de honra mineiro. Apesar da vitória, o time paulista está virtualmente eliminado da competição. O Barueri soma apenas três pontos na tabela de classificação, a seis da zona de classificação. Esta foi a primeira vitória do time, que sofreu com os salários e direitos de imagem atrasados, que culminou com o W.O. diante do Operário.

O Tombense, por sua vez, voltou a perder e acabou cedendo a liderança do Grupo A6 para o Operário pelos critérios de desempate. O clube mineiro tem nove pontos, mas quatro de saldo de gols, contra cinco da equipe mato-grossense e três do Luziânia-DF - estes se enfrentam neste sábado, às 15h30, no estádio Serrado do Lago, em Luziânia (GO).