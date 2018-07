Barueri paga dívida parcialmente e atletas encerram greve

A diretoria do Grêmio Barueri quitou mais uma parte da dívida com os jogadores da equipe profissional, que decidiram encerrar a greve e entrar em campo contra a Tombense, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O impasse durou até a tarde de hoje, mas as partes entraram em acordo horas antes da partida na Arena Barueri.

Segundo o diretor de relacionamento do Sindicato dos Atletas de São Paulo, Mauro Costa, foi determinado que, para jogar nesta noite, o time aceitaria o pagamento de 50% do valor total da dívida. Porém, na tarde de hoje, a diretoria ofereceu cerca de 35% do total e os jogadores preferiram aceitar e entrar em campo. No acordo, ainda foi assinado um cheque de garantia agendado para o dia 1º de setembro que confirma o pagamento de mais uma parcela.

Mauro Costa garante amparo total do sindicato no caso Grêmio Barueri: "Respeitamos os jogadores. A decisão deles foi a de jogar hoje e eles têm nosso respaldo. Porém, se eles continuarem sem receber o que devem, entramos na justiça e vamos para a briga", garantiu. O time afirma que a diretoria lhes devia dois meses de salários e quatro de direitos de imagem.

Os atletas iniciaram a greve na sexta-feira passada, ao não entrar em campo na partida contra o Operário-MT e perder por W.O. Em solidariedade, os adversários deitaram em campo, numa representação da 'morte' do futebol brasileiro. Ambas as atitudes foram elogiadas pelo Bom Senso FC.

A medida dos jogadores do Barueri é respaldada pelo artigo 32 da Lei 9.615/98: "É lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade de prática desportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em dois ou mais meses".