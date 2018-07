Barueri perde do América-RN e continua perto da Série C

Com o resultado, o time paulista encerrou uma série invicta de seis partidas, manteve os 26 pontos, na penúltima posição, e pode ver a diferença para os times fora da zona de rebaixamento chegar a sete pontos dependendo dos resultados deste sábado. A equipe pode até voltar a ser lanterna caso o Ipatinga derrote o CRB. Já o América-RN assumiu a sétima posição, com 50 pontos.

O Barueri começou a partida de forma alucinante e teve grandes chances de abrir o placar. Antes dos cinco minutos, o atacante Marcelinho travou um duelo pessoal com o goleiro Dida. O camisa 11 do time paulista recebeu duas bolas em liberdade, mas finalizou em cima do rival, que conseguiu fechar bem o ângulo.

Apesar de começar melhor, os paulistas viram o América-RN abrir o placar. Aos 10 minutos, Wanderson encontrou espaço na defesa do Barueri e cruzou para Marcel. Na primeira partida como titular, o meia bateu de esquerda, sem chances para o goleiro Rafael.

Mesmo atrás do marcador, os donos da casa seguiram melhores, com mais posse de bola, e conseguiram o empate aos 27 minutos. Rafael Chorão aproveitou bom passe de Alex Santos e bateu colocado na saída de Dida, que ainda conseguiu tocar na bola.

Assim como na primeira etapa, o Barueri desperdiçou chances no começo e viu o adversário marcar. Logo após o atacante Magrão cabecear livre de marcação por cima do gol, o time visitante desempatou com Isac, logo aos seis minutos, depois de passe de Lúcio Curió.

Mais atento com o adversário, o América-RN parecia que conseguiria se segurar no campo de defesa, mas o zagueiro Anderson Salles não deixou que isto acontecesse. Aos 17 minutos, o defensor acertou bela cobrança de falta no contrapé do goleiro Dida e empatou.

Depois de tomar novamente o empate, o América-RN foi para cima e fez uma verdadeira blitz na defesa do Barueri. Rafael fez milagre em cabeçada de Márcio Passos. Aos 27 minutos, porém, a defesa do clube paulista não pôde fazer nada. Norberto foi até a linha de fundo pelo lado direito e cruzou. De carrinho, Isac se esticou todo e mandou para o fundo das redes, recolocando a equipe potiguar na frente. Desta vez, ela conseguiu se segurar na defesa e não deixou a derrota escapar.

Pela 34.ª rodada, o Barueri volta a campo contra o CRB, na próxima sexta, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No dia seguinte, no mesmo horário, o América-RN recebe o Boa, no estádio Nazarenão, em Goianinha (RN).

FICHA TÉCNICA

BARUERI 2 x 3 AMÉRICA-RN

BARUERI - Rafael; Alex Santos (Negueba), Alex Lima, Anderson Salles e Márcio Pit; Douglas Marques, Alê, Rafael Chorão e Marcelinho (Anderson Cavalo); Henrique Dias (Thiago Brito) e Magrão. Técnico: Roberto Cavalo.

AMÉRICA-RN - Dida; Norberto, Cléber, Edson Rocha e Wanderson; Márcio Passos, Michel Schmoller, Thiago Galhardo (Ricardo Baiano) e Marcel (Netinho); Isac (Pingo) e Lúcio Curió. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Marcel, aos 10, e Rafael Chorão, aos 27 minutos do primeiro tempo; Isac, aos 6, Anderson Salles, aos 17, e Isac, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcel e Norberto (América-RN).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).