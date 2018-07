Barueri pode dar outro W.O. nesta sexta-feira na rodada da Série D

Sem conquistar nenhum ponto e ocupando a lanterna do Grupo 6, o Barueri tem jogo na noite desta sexta-feira, contra o Tombense, a partir das 19 horas, na Arena Barueri. O confronto marca a abertura da sexta rodada da Série D do Brasileiro, mas pode não acontecer. Não existe a certeza de que o time paulista entrará em campo, já que os jogadores se recusaram a encarar o Operário na última sexta.

A atitude dos jogadores do Barueri foi tomada por causa do momento ruim que o clube passa fora dos gramados: os salários estavam atrasados há dois meses, enquanto a dívida dos direito de imagem chegava à quatro meses. Na quarta-feira, porém, a direção pagou um mês de salários e um de direitos de imagem, dando um alento ao elenco.

Nesta quinta-feira, representantes do elenco se reuniram com dirigentes para discutir a situação, mas não houve um acordo. Assim, a participação do Barueri na próxima partida continua incerta, o que pode acarretar em novo W.O.

Os jogadores se dispuseram a entrar em campo nesta sexta-feira, caso o presidente do clube, Alberto Ferrari, arcasse com 50% da dívida. Mas ele se negou a fazer isso. Agora, o cartola tentará profissionalizar alguns garotos da base para poder enfrentar o Tombense.

Alheio a tudo isso, o Tombense ocupa a liderança do grupo, com nove pontos, e espera manter sua boa fase nesta sexta-feira, mesmo que seja para vencer sem precisar jogar.