Barzagli elogia atuação da Itália contra a Alemanha: 'Fomos geniais'

VARSÓVIA - O zagueiro Andrea Barzagli exaltou a partida feita pela seleção italiana na vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha nesta quinta-feira e destacou a necessidade de descanso para os jogadores da 'Azzurra', que no próximo domingo decidirá a Eurocopa contra a Espanha.

O defensor se mostrou muito satisfeito pela classificação conquistada nesta quinta, no Estádio Nacional de Varsóvia, e declarou que sua equipe teve méritos suficientes para chegar até a final do torneio.

"Fomos geniais, jogamos contra uma grande equipe. Sofremos até o último minuto, mas foi uma vitória merecida. Agora vamos descansar e depois pensar na Espanha. Queremos vencer", disse o zagueiro da Juventus.

Deslocado da lateral esquerda para a direita no jogo desta quinta, Federico Balzaretti aprovou a atuação da equipe após as mudanças do técnico Cesare Prandelli e também já se mostrou preocupado com a decisão contra a 'Fúria'.

"Estamos muito contentes pelo rendimento que tivemos e por chegarmos em mais uma final. Agora queremos vencer. Vamos desfrutar da vitória e pensar na Espanha", afirmou.