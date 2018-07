Base de duas seleções, Santos investe para receber turistas na Copa do Mundo

SÃO PAULO - A cidade de Santos está apostando em investimentos pontuais para melhorar a infraestrutura e receber turistas e as delegações do México e da Costa Rica, que escolheram a cidade como base para a Copa do Mundo de 2014.

Com investimentos beirando à casa dos R$ 5 bilhões, aportes municipais, estaduais, federais, particulares e recursos do Banco Mundial estão sendo direcionados para a padronização dos táxis e capacitação sobre as atrações locais para os novos motoristas e recepcionistas dos hotéis, qualificação dos guias de turismo, produção de material informativo trilíngue e modernização dos quiosques da orla.

Ainda estão sendo revisadas as sinalizações turísticas viária e da rota de pedestres no Centro Histórico, ambas bilíngues. Especificamente para a Copa, a Prefeitura de Santos criou o ProMundi (Programa Municipal de Idiomas) para capacitar funcionários de vários setores em inglês e em espanhol. E, por meio do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), do governo federal, vem promovendo, desde o ano passado, curso de inglês para 80 guardas municipais (Pronatec-Copa na Empresa) e, para os trabalhadores que lidarão com os visitantes.

“Reunindo vários setores da Prefeitura e da sociedade civil, foi criado um comitê municipal e a cidade participou de todo o processo de seleção e homologação pelo Comitê Organizador Local/FIFA dos Centros de Treinamento de Seleções”, explicou o secretário de turismo, Luiz Guimarães. O trabalho foi tão minucioso que, com a ajuda do Comitê Paulista, Santos conseguiu credencial para receber duas seleções. “Foi uma surpresa para nós”, reconhece.