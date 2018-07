Basel elimina Tottenham e avança à semi na Liga Europa

BASILEIA - O Basel protagonizou a maior "zebra" da fase de mata-mata da Liga Europa ao despachar o Tottenham e avançar às semifinais nesta quinta-feira. Jogando em casa, o time suíço eliminou os ingleses nos pênaltis, por 4 a 1, após empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação. O jogo de ida também havia acabado em 2 a 2.

A classificação histórica foi conquistada graças a erros do Tottenham em duas cobranças de pênalti. Adebayor bateu por cima do gol e Huddlestone parou na defesa do goleiro Sommer, garantindo o time suíço pela primeira vez na semifinal da competição. O resultado confirma a ascensão do Basel, que surpreendeu na temporada passada ao eliminar o Manchester United na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os resultados das quartas de final confirmam a má fase vivida pelos ingleses nos torneios continentais. A Inglaterra não conseguiu colocar nenhum time nas semifinais da Liga dos Campeões. E, na Liga Europa, só botou uma de equipes na próxima fase. O Chelsea avançou mais cedo, enquanto o Newcastle foi eliminado, assim como o Tottenham.

Agora, Basel, Chelsea, Benfica e Fenerbahçe aguardam o sorteio dos confrontos das semifinais na manhã desta sexta-feira. A definição acontecerá no mesmo evento em que a Uefa vai sortear os duelos das semifinais da Liga dos Campeões.

O Tottenham saiu na frente com Dempsey. O centroavante recebeu passe longo de Vertonghen no meio de toda a zaga, driblou o goleiro e empurrou para as redes. O empate veio quatro minutos depois, aos 27. Após a zaga inglesa sair jogando errado, a bola chegou até Salah, que fez que chutaria de esquerda e bateu de bico, com a direita, tirando de Fridel.

No comecinho do segundo tempo veio a virada. Dragovic pegou rebote do goleiro após cobrança de escanteio e deixou o Basel na frente. Precisando de mais um gol para levar o jogo para a prorrogação, o Tottenham se lançou à frente e marcou novamente com Dempsey, dessa vez depois de Huddlestone fazer lançamento preciso.

Ninguém queria a prorrogação e o jogo foi bem disputado até o apito final, a ponto de Vertonghen ser expulso para impedir um gol suíço. Com um a menos, o Tottenham levou pressão dos donos da casa. Elnery arriscou de longe e carimbou a trave. Em lance parecido, Díaz mandou raspando a trave.

OUTROS JOGOS

Se o Galatasaray parou nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Fenerbahçe superou o desempenho do seu maior rival e conseguiu chegar às semifinais da Liga Europa. Mesmo jogando no Estádio Olímpico de Roma, o time turco segurou o empate em 1 a 1 com a Lazio e avançou por ter feito 2 a 0 na partida de ida, em Istambul.

Os italianos saíram na frente aos 15 minutos do segundo tempo, com o bósnio Lulic subindo alto para completar de cabeça o cruzamento de Candreva. Mas o Fenerbahçe empatou 13 minutos depois, num belo gol de Erkin, após a linha de passe turca funcionar. O gol obrigou a Lazio a fazer outros três, o que foi impossível em tão pouco tempo.

O representante de Portugal é o Benfica, que empatou em 1 a 1 com o Newcastle no Inglaterra. Cissé fez 1 a 0 após erro grosseiro do argentino Garay, mas como a ida havia sido 3 a 1 em Portugal, o Newcastle precisava de mais um gol. Foi para o ataque e levou o empate no contra-ataque. O brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo cruzou e Salvio fez, já aos 47.