Basel vence, e elimina Manchester United na Copa dos Campeões

BASEL - Atual vice-campeão - perdeu para o Barcelona na final da temporada passada -, o Manchester United decepcionou nesta edição da Copa dos Campeões da Europa. Com uma derrota fora de casa para o Basel, nesta quarta-feira, o poderoso time inglês foi eliminado precocemente e não conseguiu passar para as oitavas de final da competição, vaga que ficou justamente com o clube suíço.

O Manchester United dependia apenas de um empate nesta última rodada do Grupo C para seguir vivo na Liga dos Campeões, mas perdeu por 2 a 1 na Basileia e ficou em terceiro lugar, passando a disputar agora a Liga Europa. O Basel, por sua vez, foi aos 11 pontos e avançou às oitavas de final como o segundo colocado da chave. E o Benfica garantiu a liderança com 12 pontos.

A decepcionante campanha na Liga dos Campeões é mais um marco na frustrante temporada do Manchester United. Na semana passada, por exemplo, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Crystal Palace, time da segunda divisão da Inglaterra. E também sofreu recentemente uma humilhante derrota em casa para o rival Manchester City, por 6 a 1, pelo Campeonato Inglês.

No jogo desta quarta-feira, na Suíça, o Basel contou com duas falhas defensivas do adversário para abrir 2 a 0 no placar. Streller fez o primeiro logo aos nove minutos de partida, enquanto Alexander Frei ampliou já aos 39 da segunda etapa. Depois disso, o Manchester United ainda diminuiu com Phil Jones, aos 44, e pressionou em busca do empate, mas acabou perdendo.

No outro jogo do dia neste Grupo C, o Benfica entrou em campo já classificado para as oitavas de final. E, jogando no Estádio da Luz, em Lisboa, tratou de vencer o eliminado Otelul Galati, por 1 a 0, para assegurar a liderança da chave. Na vitória sobre o adversário romeno, o gol da equipe portuguesa foi marcado pelo paraguaio Oscar Cardozo, logo aos sete minutos.