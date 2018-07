Basílio compara Corinthians finalista da Libertadores ao do título de 77 O Corinthians finalista da Copa Libertadores de 2012 fez um ex-jogador do clube fazer uma comparação. "Esse time tem a cara de 77. Não é a técnica, mas tem uma garra, um empenho enorme", analisou Basílio, herói do título paulista daquele ano, ao fazer um gol que deu ao Corinthians uma taça depois de 24 anos.