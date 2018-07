Basta de 7 a 1

Caro amigo que cultiva a saudável extravagância de manusear jornal, você já esqueceu os 7 a 1 para a Alemanha? Isso, aquele mesmo, de julho de 2014, na semifinal do Mundial disputado em casa etc e tal. Não, certo? Ninguém que goste de futebol e que pertença a esta geração apagará da lembrança a sova que os germânicos aplicaram no Brasil. Lambadas que doem na alma verde e amarela e que serão contadas para os moços do futuro.

Pois bem. A seleção retorna amanhã pela primeira vez ao palco da saraivada, para clássico de peso, de responsabilidade, diante da Argentina. Está em jogo vaga para a Copa de 2018 na Rússia. A turma da casa andava cabisbaixa e deu uma reanimada daquelas. Com a chegada de Tite, saltou do 6.º lugar para a pontadas eliminatórias. Os queridos vizinhos, agora sob ordens de “Patón” Bauza, ciscam aqui e ali e ocupam a tal da 6.ª colocação. Hoje, estariam fora até da repescagem.

Mas, mal a rapaziada canarinha botou os pés em Belo Horizonte, lá veio a pauta inevitável: “Como será o reencontro com o Mineirão?”, “E os traumas de 2014, como ficam?”, “Há temor de que possa ocorrer algo semelhante?”... e outros questionamentos de igual teor. O tema voltou à tona no treino de reconhecimento (antiga e curiosa expressão boleira) no estádio.

O placar do fim de tarde de 8 de julho de 2014 jamais será apagado. Fato. História. E respeita-se a História. Os personagens daquele episódio não precisam passar por condenação pública – não cometeram crime, apesar da humilhação imposta a nação outrora orgulhosa de suas proezas futebolísticas. Tampouco merecem tapinhas nas costas, em atitude paternalista, como se fossem coitadinhos jogados às feras. Eram marmanjos que falharam numa missão importante. Ponto. Não há “cartinha de Dona Lúcia” que amenize a tropicada coletiva. Aconteceu.

O vexame contra os alemães deve servir como referência de fim de um ciclo e marco de nova era. Ou pelo assim indicavam lógica e bom senso. Não como ladainha, a recordar a todo momento como somos coitadinhos. Não resolve; é incentivar mesmice. Certo que a CBF contribuiu para isso, ao gastar cartucho de dois anos com Dunga, e ao manter à testa dirigente quem não pode pôr os pés fora daqui.

Faça-se um exercício de extrema boa vontade, releve-se a cartolagem aboletada no poder da “entidade que representa o Brasil que deu certo” – ai, Parreira! – e se mantenha o crédito dado para Tite. Difícil dissociar a seleção, um símbolo da cultura nacional, de uma instituição com rejeição popular. E que faz por merecer a desconfiança.

O trabalho da nova Comissão Técnica largou bem além da expectativa. Em tempo recorde, num vapt-vupt, Tite e colaboradores colocaram a equipe no rumo, deram-lhe feição, recuperaram futebol de vários jogadores, estimularam outros a se soltarem. Há postura mais confiante, corajosa e atrevida.

Não se trata de ater-se a resultados; claro, quatro vitórias seguidas animam até o crítico mais cético, e os rivais da região não são todos a fina flor do esporte. Acima dos números, há a produção, a proposta de jogo, a mudança de astral. Curto e grosso: o Brasil tem jogado bola. Algo tão simples e natural que, se supunha, havia esquecido como se faz.

Topar com a Argentina sempre será diferente, único. Eis o maior duelo mundial, equiparável apenas quando se encontram com Alemanha e Itália. Na teoria, o Brasil sai em vantagem por ter uma cara; os argentinos sentem a pressão do fantasma da desclassificação, o que considero inviável. Na prática, tudo muda de figura, pois são camisas que pesam toneladas e têm história. Fora os talentos de cada lado.

Não importa o resultado de hoje, danem-se os 7 a 1. E que a seleção tire lições, com ou sem vitória.

QUASE LÁ

O Palmeiras está perto de ganhar o título de 2016. Nem sempre faz exibições brilhantes; todavia é seguro, corre poucos riscos, tem a regularidade dos campeões.