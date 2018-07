Bastia surpreende e vai à final da Copa da Liga Francesa contra o PSG

O Monaco foi eliminado, nesta quarta-feira, da Copa da Liga Francesa. Depois de empate em 0 a 0 no tempo normal, o Bastia ganhou por 7 a 6 nos pênaltis e se garantiu na final do torneio, contra o Paris Saint-Germain. Assim, os times vão reeditar a decisão da primeira edição, em 1995.

Na ocasião, com um gol de Raí, o PSG venceu por 2 a 0 e garantiu o título. Desde então, o Bastia nunca mais chegou à final - foi vice da Copa da França, em 2002. O PSG, por sua vez, venceu o torneio em 1998, 2008 e na temporada passada.

Nesta quarta-feira, em Montecarlo, foram necessárias 18 cobranças de pênalti para que o vencedor fosse apontado. O lateral Fabinho converteu o dele, mas o zagueiro Wallace foi substituído antes do fim. O zagueiro Dória não ficou nem no banco. Ele já se despediu dos companheiros e deve acertar com o São Paulo.