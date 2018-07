Bastos sonha com vida longa na seleção após vaga relâmpago

O jogador do Olimpique de Lyon, de 26 anos, foi a solução encontrada pelo técnico Dunga no fim de 2009 para resolver o problema da lateral-esquerda brasileira, apesar de atuar como meia no time francês.

Em três partidas como titular, ele demonstrou disposição na marcação e boa técnica para atacar, favorecido por jogar até mesmo como atacante em seu clube.

Essa combinação bastou para desbancar concorrentes com mais tempo de seleção, como Marcelo (Real Madrid) e André Santos (Fenerbahçe), por uma vaga na Copa, e agora ele já sonha até com reinado na posição.

"Chegar à seleção no momento em que eu fui convocado foi complicado. Era um tempo curto que eu tinha para mostrar que poderia ajudar o grupo, mas nos três jogos eu mostrei que tinha condições de ser convocado", disse Michel Bastos a jornalistas, no centro de treinamento utilizado pelo Brasil em Curitiba, onde a equipe realiza a primeira parte da preparação para a África do Sul.

"O Dunga me deu confiança nesses três jogos para eu mostrar o meu futebol. Ser titular agora vai depender só de mim", acrescentou o jogador, que tem o veterano Gilberto, do Cruzeiro, como concorrente pela posição de titular da lateral-esquerda na Copa da África.

Inspirado no campeão mundial Roberto Carlos, que foi titular absoluto do Brasil nas Copas de 1998, 2002 e 2006, Bastos prevê um período de estabilidade na seleção, ocupando uma posição vista como a principal carência do Brasil desde o fim do ciclo com a camisa verde-amarela do atual jogador do Corinthians.

"Claro que tem outros jogadores de muita qualidade disputando essa posição, e que podem voltar à seleção, mas espero não ser apenas titular nessa Copa, mas conseguir ter um longo período de continuidade e jogar também o próximo Mundial", afirmou.

Neste sábado os jogadores da seleção brasileira encerram as avaliações médicas e físicas que deram início à preparação para o Mundial. No domingo, os jogadores irão pela primeira vez a um dos campos do centro de treinamento do Atlético Paranaense, mas apenas para atividades de condicionamento físico, sem bola.

A equipe permanecerá em Curitiba até o dia 26 de maio, quando seguirá para a África do Sul, em voo fretado, com escala em Brasília para encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte, e enfrentará ainda Costa do Marfim e Portugal pela primeira fase.