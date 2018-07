Batatais terá Fabio Simplico e Julio Santos na Série A2 do Paulista

O zagueiro está com 34 anos e vem jogando por clubes pequenos desde que deixou o Vasco, em 2007. Defendeu Tours (segunda divisão da França), Passo Fundo, Lajeadense, São José-RS, Caxias, Ypiranga (todos gaúchos), São Bento e São Caetano. Na temporada passada, foi banco do São Bento no Paulistão e do Ypiranga na Série D.

Flávio Simplicio, de 36 anos, já havia sido anunciado em dezembro. O volante passou por Parma, Palermo e Roma no Campeonato Italiano, sendo titular em todos esses clubes. Depois, foi jogar no Japão, atuando no Cerezo Osaka e no Vissel Kobe. Durante todo o ano de 2015, entretanto, não jogou por nenhum clube.

Naquele Mundial Júnior de 2011, o São Paulo teve seis jogadores na seleção. Além de Oliveira, Simplicio e Julio Santos, agora todos no Batatais, também contou com Kaká, Julio Baptista e o goleiro Márcio.