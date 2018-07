Batista corta Carlitos Tevez da seleção argentina que disputará Copa América

BUENOS AIRES - Titular absoluto da Argentina na Copa do Mundo, o atacante Carlitos Tevez deverá ficar de fora da seleção argentina na Copa América, a ser realizada em julho naquele país. E não será por lesão, mas por opção do técnico Sérgio Batista.

Nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Del Plata, o treinador argentino foi questionado sobre as chances de Tevez voltar à seleção - o atacante ficou de fora da convocação para os dois últimos amistosos da Argentina. E Batista foi direto: "Ele não está dentro das minhas prioridades, seguramente".

Como demonstração de que Tevez está fora dos planos de Batista, o treinador viaja este final de semana para Manchester, mas não vai sequer encontrar o atacante. Conversará apenas com Pablo Zabaleta, companheiro dele no Manchester City. Nesta sexta-feira, o treinador está na Bélgica para conversar com Lucas Biglia, meio-campista do Anderlecht.

De acordo com Batista, o ataque da Argentina atualmente é formado por Messi e Higuaín. O barcelonista, ao lado de Lavezzi, do Napoli, e Nicolás Gaitán e Eduardo Salvio, ambos do Benfica, foram os convocados para o ataque nos amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, quando Milito e Higuaín estavam machucados. Agüero também está fora dos planos do treinador.