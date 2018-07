Batista desponta como favorito para seleção argentina

Humberto Grondona, que é filho do presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Julio Grondona, e também trabalha na entidade, admitiu o favoritismo de Sergio Batista para o cargo. "É a opção mais correta, porque já conhece tudo e pode trabalhar com tranquilidade", explicou.

Depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo na África do Sul, Maradona foi demitido da seleção argentina - principalmente por não aceitar mudanças na sua comissão técnica. Desde então, Sergio Batista assumiu o cargo interinamente. E a AFA tem mantido essa indefinição até agora.

Sob o comando de Sergio Batista, a Argentina disputou três amistosos: venceu Irlanda (1 a 0) e Espanha (4 a 1), mas perdeu para o Japão (1 a 0). Mas, segundo a própria AFA, o período de experiência acabou. A entidade promete definir o treinador da seleção até o começo de novembro.

Humberto Grondona disse, inclusive, que seu pai "gosta de Sergio Batista", o que é um forte indício da efetivação do interino, diante do grande poder do presidente dentro da AFA. Assim, a sua "estreia oficial" pode acontecer no amistoso contra o Brasil, dia 17 de novembro, no Catar.