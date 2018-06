Batshuayi decide no final, Dortmund vence Frankfurt e volta ao 3º lugar no Alemão

O Borussia Dortmund voltou a vencer no Campeonato Alemão neste domingo. Em jogo equilibrado, o triunfo por 3 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt, no estádio Signal Iduna Park, pela 26.ª rodada, foi decidido novamente com gols do jovem atacante Batshuayi, sendo um deles marcado aos 50 minutos da etapa final.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Alemão

+ Bayer Leverkusen vence Mönchengladbach e sobe para terceiro no Alemão

+ Lewandowski faz três, Bayern goleia Hamburgo e encaminha hexa do Alemão

+ Schalke 04 vence, mantém vice-liderança do Alemão e complica o Mainz

Após duas rodadas com empates, a vitória foi essencial ao Borussia, que retomou a terceira posição na tabela, com 45 pontos, a um do Schalke 04, vice-líder do torneio, que tem o Bayern de Munique disparado na liderança com 66 pontos e com o título bem encaminhado.

O jogo era considerado decisivo, pois o Eintracht Frankfurt também briga pelas primeiras posições e, com a derrota deste domingo e a vitória do Leverkusen no sábado, caiu para a quinta posição, com 42 pontos, ficando fora da zona de classificação à Liga dos Campeões no momento.

Com pouco espaço no Chelsea, Batshuayi foi emprestado ao Dortmund até o fim desta temporada em negociação que envolveu a ida de Aubameyang ao time londrino. O centroavante belga, por enquanto, tem feito a torcida da equipe alemã esquecer Aubameyang com seus gols e boas atuações. Até aqui, marcou cinco vezes em seis jogos na competição nacional.

A posição próxima dos dois times na tabela se justificou com o jogo equilibrado que fizeram. Apoiado por mais de 80 mil torcedores, o Borussia abriu o placar aos oito minutos, em gol contra de Russ e terminou o primeiro tempo na frente.

Na volta do intervalo, o meia Jovic deixou tudo igual aos 30 minutos, fazendo o Dortmund, apático na partida até então, acordar, ficando à frente no placar dois minutos depois do gol sofrido. Em bela tabela, Batshuayi entrou em ação e colocou a Borussia em vantagem novamente. Aos 45 minutos, Blum fez para o Frankfurt e empatou a partida de novo.

O time da casa novamente não se deu por vencido e conseguiu a vitória aos 50 minutos, com o poder de decisão de Batshuayi. O belga recebeu dentro da área e bateu de esquerda, à meia altura, fazendo um golaço para sacramentar o triunfo sofrido.

Também neste domingo, Stuttgart e RB Leipzig não saíram do 0 a 0. O resultado deixou o time de Leipzig com 40 pontos, na sexta colocação, enquanto os mandantes somam 34, em décimo lugar.