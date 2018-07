Bauza admite escalar São Paulo com Calleri e Alan Kardec na Vila

Após a vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, no Pacaembu, o técnico Edgardo Bauza não descartou escalar dois centroavantes - Calleri e Kardec - no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, domingo. A equipe do São Paulo terminou o jogo com cinco homens de frente e conseguiu encerrar um jejum de cinco jogos sem vitórias.

"Hoje (quarta-feira) foi um pouco por necessidade. Tínhamos que ganhar, terminamos com Calleri, Kardec, Lucas Fernandes, Kelvin e Ganso, cinco jogadores de ataque. Não descarto que possam jogar a partida contra o Santos, mas vamos esperar como se recuperam. Creio que no treinamento de sexta vamos determinar se começam os dois ou um dos dois", explicou o argentino em entrevista coletiva após a partida.

Bauza reconheceu que a primeira vitória depois de um longo jejum renova os ânimos para o clássico contra o Santos. "Precisávamos ganhar. Creio que em partidas anteriores também jogamos para ganhar e por alguns motivos não pudemos. Era necessário ganhar para dar ânimo e também como prêmio, porque a equipe buscou sempre", afirmou.

Para o clássico, o treinador não terá Paulo Henrique Ganso, o melhor jogador da temporada, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá o retorno de Thiago Mendes, além das prováveis recuperações de Michel Bastos e Wesley.