Bauza afirma que São Paulo deve anunciar zagueiro em até 48h

O São Paulo está perto de anunciar a contratação de um zagueiro argentino. A promessa é do técnico Edgardo Bauza, que nesta quinta-feira afirmou que em até dois dias a diretoria deve fechar a vinda do sexto reforço para a temporada. Até agora o clube trouxe o zagueiro Lugano, o lateral-esquerdo Mena e os atacantes Calleri, Kieza e Kelvin.

"Estamos conversando com a diretoria para tratar de conseguir trazer um zagueiro, creio que nas próximas 24, 48 horas vocês (jornalistas) vão ter novidades", contou Bauza em entrevista para o canal SporTV. "Daqui a pouco vocês vão saber, estamos tentando fechar essa operação e não quero atrapalhar isso", completou o treinador, sem dar pistas de nomes.

A equipe conta como opções para a zaga Rodrigo Caio, Lucão, Breno, Lyanco e Lugano, que ainda não estreou. Semanas atrás Bauza adiantou que havia pedido reforços para o setor defensivo, entre eles um ex-comandado no San Lorenzo. Mas a negociação pelo lateral-direito Buffarini está cancelada. "O Buffarini definitivamente não virá. Se vem algum zagueiro, com isso vamos fechar as possibilidades. Ele é de fora, mas não está jogando na Argentina", afirmou.

Por já ter cinco estrangeiros no elenco, o São Paulo teria que revezar a presença de jogadores de outros país na lista de relacionados para partidas. A CBF permite um limite de cinco, número já existente no elenco com o zagueiro Lugano, o lateral Mena e os atacantes Calleri, Wilder e Centurión.