Bauza promete vinda de jogador brasileiro que está no exterior

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, contou nesta sexta-feira que o clube vai tentar trazer reforços para a disputa da semifinal da Copa Libertadores, em julho. O argentino disse que a diretoria negocia a contratação de um jogador brasileiro que atua no exterior para que possa disputar o confronto com o Atlético Nacional, da Colômbia.

"Para a semifinal, queremos repatriar algum jogador brasileiro importante, mas não posso falar o nome", disse o técnico em entrevista para a rádio La Red. "Muitos falaram que estávamos fora, que Corinthians e Palmeiras eram rivais de mais qualidade e agora nós estamos na semifinal. Estou muito contente pela evolução da equipe nos quatro meses em que estamos trabalhando", comentou.

O treinador bicampeão da Copa Libertadores elogiou a equipe colombiana, dona da melhor campanha da competição, e que nas quartas de final eliminou o Rosário Central, clube onde Bauza começou a carreira. O jogo teve uma briga no fim, com invasão de campo da torcida e confusões com gandulas. "Vamos ver agora o que vai acontecer com o estádio, já que todos viram o que se passou no final da partida. Por muito menos, o San Lorenzo já teve o estádio interditado pela Conmebol em jogos da Libertadores", comentou.

Bauza afirmou que a preferência dele é por ter o Boca Juniors como adversário em uma possível decisão. "Boca estava praticamente nocauteado duas vezes e conseguiu reagir, a força que eles têm em casa é algo impressionante. Tomara que possamos nos enfrentar na final, são duas camisas muito pesadas do futebol sul-americano", comentou. O clube argentino aguarda o vencedor do confronto entre Independiente del Valle, do Equador, e Pumas, do México.

REFORÇO

Anunciado pelo São Paulo nesta sexta-feira, o atacante Ytalo, ex-Osasco Audax, disse viver o auge. "Chegar ao São Paulo é a melhor etapa da minha carreira. Estou muito feliz e motivado com esta oportunidade. Quando fiquei sabendo do interesse do clube, mesmo com outras propostas, não pensei duas vezes antes de assinar", afirmou em entrevista ao site oficial do clube.