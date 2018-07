Bauza testa Wesley na vaga de Michel Bastos no São Paulo

O São Paulo ganhou nesta segunda-feira um novo problema para escalar o time contra o Atlético-MG, na quarta, no Morumbi, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Enquanto o meia Michel Bastos tenta se recuperar de lesão na coxa direita, o técnico Edgardo Bauza chegou a escalar o lateral-esquerdo Carlinhos na posição, até o substituto também sentir dores e ter de deixar o treino desta última manhã mais cedo. Quem ganhou vaga, então, foi o volante Wesley.

As escolhas recaíram por Carlinhos e Wesley porque a opção imediata para substituir Michel Bastos é o argentino Centurión, que vai cumprir suspensão automática por ter sido expulso contra o Toluca no confronto de volta pelas oitavas de final. No domingo pela manhã Bauza apostou em Carlinhos para montar o time, mas o lateral, que acaba de se recuperar de lesão, sentiu dores na atividade desta segunda e cedeu lugar para Wesley.

Michel Bastos vai continuar em tratamento até esta terça-feira para saber se terá condições de atuar na partida no Morumbi. O meia já iniciou a transição entre o departamento médico e o trabalho com bola, ao ser liberado para correr pelo gramado. A definição sobre a escalação dele será na tarde de terça, quando a equipe faz um treino no local do jogo de quarta, que terá início às 21h45.

Caso Michel Bastos seja vetado do confronto, o time titular do São Paulo deve começar com a seguinte escalação: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Wesley, Ganso e Kelvin; Calleri. A partida de volta das quartas de final será na próxima semana, em Belo Horizonte.