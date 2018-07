Bauza arma São Paulo com Calleri e Ytalo entre os titulares

O São Paulo começou nesta quarta-feira com novidades o trabalho para definir o time para o jogo de sábado, contra o Atlético-PR, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante argentino Calleri treinou entre os titulares e deve voltar atuar após quatro rodadas como desfalque e terá como companheiro no setor ofensivo Ytalo, mantido como armador depois de marcar o gol da vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo.

O técnico Edgardo Bauza organizou uma atividade tática na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda em que posicionou o time titular em um trabalho sem a presença dos goleiros e dos zagueiros. O lateral-direito Bruno além dos defensores Maicon e Lugano foram poupados do trabalho. O treinador argentino escalou Auro e Matheus Reis como laterais, mais João Schmidt e Thiago Mendes como volantes, fora Ytalo como armador e o trio de ataque com Kelvin, Centurión e Calleri.

O argentino ficou quatro partidas fora do time para se recuperar de dores musculares. Nesse período, passou uma semana na Europa para cuidar do passaporte, já que após a participação do São Paulo na Copa Libertadores, o atacante deve se transferir para algum clube do continente.

O meia Daniel também ganhou chance para ser testado na parte final do treino na vaga de Ytalo. Antes da partida contra o Atlético-PR, Bauza comandará outras duas atividades no CT da Barra Funda, ambas pela manhã. O time aposta em somar pontos nos compromissos das duas próximas rodadas, quando jogará no Morumbi. O adversário seguinte será o Sport.

O elenco do São Paulo ofereceu um churrasco aos funcionários do CT da Barra Funda nesta quarta. Os jogadores quiseram retribuir a recepção festiva realizada no dia 19 de maio, um dia após o time eliminar o Atlético-MG e avançar à semifinal da Copa Libertadores. Após a viagem, o ônibus chegou ao local com muitos aplausos, festa e foguetório.