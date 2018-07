Bauza assume culpa por derrota do São Paulo no Pacaembu

Menos de 20 dias depois de perder para o The Strongest, pela Libertadores, o São Paulo voltou a ter neste sábado uma derrota inesperada como mandante para um adversário de menor expressão. Neste sábado foi a vez de o São Bernardo ganhar de virada por 3 a 1 pelo Campeonato Paulista, em atuação que fez o técnico do time do Morumbi, Edgardo Bauza, assumir a culpa por analisar que mexeu errado no time.

O São Paulo saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Ganso, mas permitiu a virada na etapa final. "Assumo a responsabilidade desta partida, pelas mudanças. Vamos tentar motivar para que cheguem bem na quinta-feira", comentou Bauza sobre o compromisso seguinte do time, contra o River Plate. O jogo será em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores.

Para o treinador argentino, a equipe saiu derrotada por ter perdido a organização no segundo tempo. "A derrota me dói porque o jogo acabou com o time desordenado. Para o Corinthians também perdemos, mas mantivemos a ordem. Hoje a equipe estava bagunçada e por isso me incomodei", explicou. "O culpado também foi eu, porque fiz mudanças e a equipe se espalhou demais. Mas o time vai voltar a ser o que era antes", acrescentou.

O time foi escalado com a força máxima contra o São Bernardo. O objetivo da comissão técnica era utilizar o jogo deste sábado como preparação para enfrentar o River Plate, confronto que é decisivo para a sobrevivência do clube na Libertadores. A derrota para o The Strongest por 1 a 0 obriga a uma reação em Buenos Aires contra o atual campeão continental.

"Quem sabe contra o River nossa camisa possa jogar pela história. Dói muito ter perdido esse jogo (para o São Bernardo). A torcida com toda a razão reclama porque jogamos muito mal", disse o treinador. Bauza disse que deve mudar a escalação para quinta-feira, até para prevenir possíveis desgastes físicos de alguns jogadores.