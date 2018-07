Bauza barra Rodrigo Caio e escala Maicon na zaga do São Paulo

O técnico Edgardo Bauza resolveu fazer mudanças na zaga do São Paulo no último treino antes da viagem para a Argentina, onde o time brasileiro enfrentará o River Plate, na quinta-feira, pela Copa Libertadores. O treinador barrou Rodrigo Caio e definiu a zaga com os experientes Lugano e Maicon.

Bauza vinha revezando os três jogadores na defesa, mas optou por uma formação mais experiente para o decisivo jogo fora de casa. O São Paulo precisa da vitória para amenizar o tropeço na estreia, contra o The Strongest. No momento, o time brasileiro é apenas o terceiro colocado do Grupo 1, ainda sem pontuar.

Com esta formação na zaga, Bauza comandou trabalho tático nesta terça e deu atenção especial às jogadas de bola parada e às finalizações. O São Paulo deve entrar em campo com Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Centurión, Paulo Henrique Ganso e Carlinhos; Calleri.

A delegação do São Paulo embarca na manhã desta quarta-feira para Buenos Aires. Na noite do mesmo dia, o time fará seu último treino antes da partida, a ser disputada às 19h30 desta quinta, no Monumental de Nuñes.

MICHEL BASTOS

Bauza poderá ter o meia na lista de relacionados para a partida na Argentina. Nesta terça, ele foi liberado pelo departamento médico para fazer atividades com o grupo. Ele voltou aos trabalhos após se recuperar de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Dependendo de sua evolução, poderá viajar com a delegação para a Argentina.

"O Michel fez um controle ontem com ultrassom, que mostrou que a lesão está cicatrizada. Ele está sem dor e por isso treinou hoje para avaliar se ele se sente bem. Se ele se sentir seguro, com o exame que ele fez ontem e pelo fato de estar sem dor, ele pode ficar à disposição", explicou o médico do clube, José Sanchez.