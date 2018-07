Bauza barra Thiago Mendes e Daniel e muda São Paulo para 'decisão'

O São Paulo deverá ter duas novidades na equipe que vai entrar em campo na terça-feira para encarar o Trujillanos, da Venezuela, na primeira das três decisões que a equipe disputará para tentar se classificar na Libertadores. No treino desta segunda-feira, na véspera do confronto, o técnico Edgardo Bauza sacou o volante Thiago Mendes e o meia-atacante Daniel, escalando no time titular João Schmidt e Kelvin.

Schmidt, que tem 22 anos e passou a última temporada emprestado ao Vitória de Setubal, de Portugal, já foi titular em algumas partidas do São Paulo no ano, mas sempre em momentos que Bauza ou poupou jogadores ou tinha um de seus meio-campistas preferidos indisponíveis. Diante do Trujillanos pode ter sua primeira oportunidade como titular de fato.

"Treinamos alternativas de jogo, e estou por definir a melhor formação. João Schmidt e Kelvin disputam com Thiago Mendes e Daniel", explicou Bauza, sem querer antecipar se vai levar ao jogo os testes realizados nesta segunda-feira, em treino fechado à imprensa.

No ataque, Kelvin seria o escolhido para uma vaga que já foi de Centurión e Rogério e que vinha sendo ocupada por Daniel. O ex-botafoguense começou jogando as últimas cinco partidas do time, mas deverá ir para o banco para a primeira aparição de Kelvin no time. O ex-palmeirense fez o gol do empate contra o Linense, na quarta.

Assim, o São Paulo deverá jogar com: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, João Schmidt e Paulo Henrique Ganso; Michel Bastos, Kelvin e Calleri. Lugano segue com dores lombares e não irá para a partida. Breno, Rogério e Carlinhos também estão machucados.