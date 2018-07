Bauza comanda primeiro treino no São Paulo e elogia elenco

A reapresentação do São Paulo para a temporada 2016 foi nesta quarta-feira no CT da Barra Funda em dia de treinos físicos e avaliação médica. O técnico argentino Edgardo Bauza, recém-contratado, teve o contato inicial com 25 atletas presentes no dia de trabalho e já comandou um treino com bola, enquanto aguarda a chegada de mais reforços.

Os jogadores chegaram ao CT por volta das 11h da manhã para ser submetidos a exames médicos. Na parte de tarde, trabalharam no gramado sob os olhares do argentino. "O primeiro contato com os atletas foi realmente muito bom. Após a apresentação, pude conhecê-los melhor e aprender um pouco mais sobre cada um. Além disso, também tive a oportunidade de conversar com os outros membros da comissão técnica, que me ajudaram bastante", disse Bauza ao site oficial do clube.

O elenco volta a treinar nesta quinta-feira, também em dois períodos. A estreia na temporada será no dia 31 de janeiro, contra o Red Bull, em Campinhas. "Já definimos uma programação, e agora vamos trabalhar para chegar bem na estreia, porque é isso que devemos fazer. Queremos aproveitar este período de treinos para conhecer melhor os jogadores e condicioná-los para os campeonatos que teremos pela frente", comentou o argentino.

O treinador espera as confirmações do lateral-esquerdo chileno Eugenio Mena, empréstimo por uma temporada, e do zagueiro uruguaio Diego Lugano, contrato de dois anos, como reforços do São Paulo. A tendência é as vindas serem anunciadas ainda nesta semana.