Bauza comanda treino no São Paulo e não comenta sobre reunião na Argentina

O técnico argentino Edgardo Bauza retornou da Argentina na manhã desde sábado e comandou o último treino do São Paulo antes do confronto contra o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não comentou sobre a reunião que teve com representantes da Associação de Futebol Argentino (AFA) sobre a possibilidade de comandar a seleção do país.

Na sede da entidade, na última sexta-feira, Edgardo Bauza havia manifestado grande interesse em assumir a equipe argentina. "Seria um desafio muito lindo. Não tenho ideia se estou perto da seleção, isso quem tem que definir são os dirigentes. Estivemos uma hora e meia reunidos falando sobre ideias e sobre futebol", informou.

De volta ao trabalho no time tricolor, a principal novidade que Edgardo Bauza deve ter na escalação é o retorno do atacante Kelvin, recuperado de um estiramento na coxa esquerda que o tirou dos últimos sete jogos. Quem também terá uma nova chance no time principal é o jovem Pedro Bortoluzo, de 20 anos, relacionado pela segunda vez - começará no banco de reservas.

Apesar das boas notícias, a lista de jogadores no departamento médico ainda é extensa. Lucas Fernandes, Breno, Wellington e Ytalo se recuperam de cirurgias de ligamento cruzado no joelho. Mateus Caramelo tem um estiramento na coxa direita, Renan Ribeiro, lombalgia, Auro, uma tendinite no joelho esquerdo, e Daniel, um trauma no ombro direito.

Edgardo Bauza ainda não terá o zagueiro Rodrigo Caio na seleção olímpica e o volante Hudson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante argentino Andrés Chávez, que será apresentado no início da próxima semana, foi submetido a exames médicos e não trabalhou com o restante do elenco.

Depois de empatar o clássico com o Corinthians por 1 a 1 no último domingo, o São Paulo ocupa a nona colocação com 22 pontos. O provável time que entrará em campo contra o Grêmio terá Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Thiago Mendes, Wesley e Cueva; Centurión, Gilberto e Michel Bastos.

Confira os relacionados do São Paulo:

Goleiros - Denis e Léo

Laterais - Bruno, Mena, Carlinhos e Matheus Reis

Zagueiros - Maicon, Lugano e Lyanco

Volantes - Thiago Mendes, João Schmidt, Wesley e Artur

Meias - Michel Bastos, Cueva e Centurión

Atacantes - Gilberto, Kelvin, Pedro Bortoluzo e Luiz Araújo