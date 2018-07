Bauza confirma Argentina com Kranevitter e Dybala nas vagas de Biglia e Messi

O técnico Edgardo Bauza não quis saber de mistério e confirmou nesta quarta-feira a escalação da Argentina para encarar o Peru na quinta, em Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Sem o volante Lucas Biglia e, principalmente, Lionel Messi, o comandante anunciou as entradas de Kranevitter e Dybala entre os titulares.

Tanto Biglia como Messi estão fora da partida por problemas físicos. Ao longo da semana, Kranevitter e Dybala treinaram entre os titulares, mas somente nesta quarta foram confirmados por Bauza. "A equipe é a que vinha sendo anunciada, com Dybala e Kranevitter como titulares" declarou.

No meio de campo, Kranevitter foi o escolhido por seu poder de marcação e passe. Depois de sofrer com a falta de espaço no Atlético de Madrid no primeiro semestre, voltou a encontrar seu futebol no Sevilla neste início de temporada. "Com Kranevitter, buscamos parar alguém do lado do Mascherano e que cumpra a função do Biglia", explicou Bauza.

No ataque, Dybala já era o favorito para substituir Messi. Apesar da qualidade do jogador da Juventus, Bauza não evitou lamentar a ausência de um dos maiores craques do futebol mundial. "Não contar com o jogador que mais desequilibra no mundo é um desafio, mas já passamos por isso", afirmou.

Com isso, a Argentina está definida para seu nono compromisso nessas Eliminatórias. A terceira colocada, com 15 pontos, vai encarar o Peru com: Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes Mori e Rojo; Kranevitter, Mascherano e Di María; Agüero, Dybala e Higuaín.