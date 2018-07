Bauza confirma time misto no São Paulo contra o Palmeiras

Preocupado com o desgaste físico dos titulares do São Paulo, o técnico Edgardo Bauza confirmou neste sábado que terá um time misto para o clássico com o Palmeiras, às 11 horas deste domingo, no Pacaembu. O treinador poupará jogadores importantes, como o zagueiro Diego Lugano, em razão da sequência de jogos do time.

O São Paulo enfrentou o River Plate na noite de quinta-feira, em Buenos Aires. E, depois de jogar o clássico neste domingo, vai pegar a estrada novamente. Desta vez, viajará para a Venezuela, onde vai encarar o Trujillanos, na quarta, em mais uma rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Assim, Bauza decidiu preservar alguns titulares, caso também do lateral-esquerdo Mena. Além dos poupados, há aqueles que estão machucados, como o volante Wesley, os zagueiros Breno e Luiz Eduardo, o atacante Wilder e o goleiro Renan Ribeiro.

Mesmo confirmando time misto, Bauza não divulgou a escalação do São Paulo. Ele não deixou claro se titulares como Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos começarão jogando neste domingo, no duelo válido pelo Paulistão.

Uma surpresa da lista de relacionados do treinador é o atacante Kieza. Em negociação, ele está perto de se transferir para o Vitória. Bauza incluiu na lista ainda os meias Daniel e Lucas Fernandes e o atacante Kelvin, que não estiveram na relação que empatou com o River Plate, pela Copa Libertadores.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Denis e Léo.

Laterais: Bruno, Carlinhos e Mateus Caramelo.

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio e Lucão.

Volantes: Thiago Mendes, Hudson e João Schmidt.

Meias: Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso, Centurión, Daniel e Lucas Fernandes.

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Rogério, Kieza e Kelvin.