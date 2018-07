Bauza confirma volta do quarteto ofensivo no São Paulo contra o Fla

O técnico Edgardo Bauza confirmou o time do São Paulo que enfrentará o Flamengo neste domingo, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na competição, ele contará com o quarteto ofensivo que se destacou na classificação às semifinais da Libertadores.

A principal novidade foi a confirmação do atacante Kelvin, que ficou fora do duelo com o Vitória, na última quarta-feira, por sentir dores na coxa direita. Outro que demonstrou estar 100% fisicamente é o meia Michel Bastos.

"Estou muito feliz em poder voltar a ter condições de ajudar o time. Vamos buscar a vitória que nos dará tranquilidade pra seguir nos nossos objetivos", comentou Michel Bastos. Ele chegou a entrar no decorrer da última partida, mas agora tem condições de atuar os 90 minutos.

Paulo Henrique Ganso retornou da seleção brasileira e completa o trio que se junta ao centroavante Calleri. A última vez que os quatro atuaram juntos como titulares foi na classificação sobre o Atlético-MG na Libertadores, no Independência, no dia 18 de maio.

No setor defensivo, o treinador promoverá a estreia do volante Artur, de 20 anos, que veio das categorias de base. Com Thiago Mendes suspenso, ele fará companhia a João Schmidt no meio-campo. Na zaga, Rodrigo Caio substitui o uruguaio Diego Lugano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O São Paulo é o sexto colocado no Brasileirão, com 13 pontos, e busca uma vaga no G4. Neste domingo, o time deve entrar em campo com: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis; Artur, João Schmidt, Kelvin, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Calleri.