Bauza convoca Argentina para pegar o Brasil com Pratto e surpresa Buffarini

Pouco depois de o técnico Tite convocar a seleção brasileira para o jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa, dia 10 de novembro, o treinador do time argentino, Edgardo Bauza, também divulgou sua lista. E a surpresa na relação é a presença do lateral-direito Julio Buffarini, do São Paulo.

Bauza sempre deixou claro sua admiração pelo futebol de Buffarini, com quem foi campeão da Libertadores pelo San Lorenzo. Desde que chegou ao São Paulo, ele insistiu na convocação do lateral. Assim que conseguiu, porém, deixou o Morumbi para treinar a seleção argentina.

Agora, ele dá a primeira chance ao lateral de 28 anos na seleção argentina. Bauza também aposta no meio-campista Marcos Acuña, de 24, destaque o Racing, e que também nunca havia sido convocado. Além deles, outras surpresas são Gerónimo Rulli, que foi o goleiro titular na Olimpíada e é titular da Real Sociedad, e o meia Enzo Pérez, de 30 anos, que volta a ser chamado após um ano.

De resto, a convocação não foge do que têm sido as escolhas de Bauza. Do futebol brasileiro, também foi lembrado o centroavante Lucas Pratto, do Atlético-MG, que ficará em casa em Belo Horizonte - a Argentina vai treinar na Cidade do Gale.

Os principais destaques da lista estão, como de costume, no ataque, formado por Messi (Barcelona), Dbala (Juventus), Higuaín (Juventus), Agüero (Manchester City) e Correa (Atlético de Madrid), além de Pratto.

Além do Brasil, no dia 10, de Belo Horizonte, a Argentina também enfrenta a Colômbia no dia 15, em casa, na cidade de San Juan. A equipe é só a quinta colocada das Eliminatórias, com 16 pontos, e precisa de bons resultados para não ver a vaga na Copa ficar distante.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

GOLEIROS - Guzman Nahuel (Tigres-MEX), Sergio Romero (Manchester United) e Gerónimo Rulli (Real Sociedad).

DEFENSORES - Martin Demichelis (Espanyol), Mateo Musacchio (Villarreal), Nicolás Otamendi (Manchester City), Ramiro Funes Mori (Everton), Gabriel Mercado (Sevilla), Facundo Roncaglia (Celta de Vigo), Emanuel Mas (San Lorenzo) e Pablo Zabaleta (Manchester, City).

MEIO-CAMPISTAS - Javier Mascherano (Barcelona), Guido Pizarro (Tigres), Lucas Biglia, (Lazio), Ever Banega (Inter de Milão), Enzo Pérez (Valencia), Nicolás Gaitán (Atlético de Madrid), Angel Di María (PSG), Julio Buffarini (São Paulo) e Marcos Acuña (Racing).

ATACANTES - Angel Correa (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuaín (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City) e Luccas Pratto, Lucas (Atlético Mineiro).