Bauza critica atuação do São Paulo após vitória complicada

O técnico Edgardo Bauza, do São Paulo, disse não ter gostado da atuação do time na vitória por 1 a 0 sobre o Cesar Vallejo, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, no Pacaembu. O argentino afirmou estar feliz pela classificação à fase de grupos da competição, embora tenha criticado a falta de criatividade e os inúmeros erros de finalização, falhas que fizeram o jogo ser bem complicado do que o previsto.

Apesar de dominar a equipe peruana, o time paulista só confirmou a classificação com um gol aos 42 minutos do segundo tempo, com Rogério. "Não estou contente com o rendimento da equipe. Conseguimos a vaga, que era o mais importante, mas estamos em um processo de construção da equipe. É um time sólido atrás, mas nos falta criação, inventar mais, ter mais futebol. Vamos trabalhar nisso", comentou Bauza ao fim do jogo.

O treinador destacou que mesmo com tantos erros no jogo, o São Paulo não passou perigo. A equipe peruana continuou na retranca durante a partida inteira. O 1 a 1 na semana passada, no confronto de ida, não fez o Cesar Vallejo arriscar uma postura ofensiva. O time visitante atuou recuado e viu três vezes a bola bater na trave no segundo tempo. A primeira delas foi no pênalti desperdiçado por Michel Bastos e as outras, em tentativas de Calleri e Hudson.

As chances de gol perdidas preocupam Bauza e receberão atenção da comissão técnica. "Nas duas partidas com o Cesar Vallejo tivemos 20 chances de gol, umas cinco ou seis claras no jogo de hoje (quarta-feira). Não pudemos converter. Isso em uma Libertadores custa muito caro, mas por outro lado a equipe chegou, teve opções e nunca abandonou a chance de buscar o jogo", destacou o argentino.

Bauza explicou que na fase de grupos, outras equipes devem atuar da mesma maneira defensiva em São Paulo. Por isso, será preciso melhorar a criação. "Vamos enfrentar adversários até superiores. Vamos tentar trabalhar e buscar que o domínio se se transforme em um melhor resultado", disse. O próximo compromisso pela Libertadores é na próxima quarta-feira, contra o The Strongest, no Pacaembu.