Bauza critica falta de efetividade do ataque do São Paulo após empate

O técnico Edgardo Bauza fez três reclamações depois do empate desta quinta-feira por 1 a 1 do São Paulo com o Trujillanos, na Venezuela, pela Copa Libertadores. O argentino apontou o cansaço da viagem, da falta de tempo para treinar o time e da dificuldade em marcar gols como os principais motivos do novo tropeço do time paulista.

"O que me preocupa mais é que para a equipe custa muito finalizar. O time tem controle de jogo, chega, mas não converte", comentou depois da partida. O São Paulo chegou ao quarto jogo seguido sem vencer e sem gols de atacantes. O empate levou o clube a pela primeira vez na história perder pontos para venezuelanos na Libertadores. "A história deste no clube nos obriga a arriscar mais", disse Bauza.

Em Valera, a equipe saiu atrás no primeiro tempo e conseguiu igualar graças a um gol de Ganso. O camisa 10 teve chance de virar a partida no segundo tempo, mas cobrou pênalti no travessão aos 18 minutos da etapa final. "A viagem foi cansativa, acho que foram 31 horas. Mas não quero colocar isso como justificativa", disse o treinador argentino.

O treinador comentou que a sequência de jogos o atrapalha a arrumar o time. "Não temos tempo para treinar. Vamos chegar em São Paulo na sexta à meia-noite, treinar sábado pela manhã para jogar domingo (contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista). Temos que ver quem chega bem e fazer um treino bem leve", afirmou.