Bauza critica foguetório da torcida do Atlético-MG: 'Isso não ganha jogo' O técnico Edgardo Bauza contou que a tranquilidade e autoconfiança passada ao elenco do São Paulo foram fundamentais para a equipe superar a ansiedade, a pressão e até o foguetório promovido por torcedores do Atlético-MG na véspera do confronto em Belo Horizonte entre as equipes pelas quartas de final da Copa Libertadores. O argentino afirmou que para ajudar o time a se garantir nas semifinais, precisou alterar o tom da preleção antes do jogo.