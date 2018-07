Bauza decide poupar titulares do São Paulo contra o Água Santa

O elenco do São Paulo terá pouco tempo para se preparar visando a partida contra o Água Santa, neste sábado, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, na capital, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time voltou do Peru na quinta-feira pela manhã, fez um rápido treinamento e o técnico argentino Edgardo Bauza já avisou que deve poupar alguns atletas para a partida contra o rival de Diadema (SP).

Calleri, Carlinhos e Wesley, que entraram no decorrer da partida, devem ganhar oportunidade como titular. A ideia do treinador é preparar o time para o jogo da volta contra o César Vallejo, pela primeira fase da Copa Libertadores, que será realizado na próxima quarta-feira, também no Pacaembu, já que o estádio do Morumbi ainda passa por reformas no gramado.

"A mesma equipe não vai jogar. Vamos ter 48 horas entre nossa chegada ao CT, onde vamos treinar, e vamos observar a recuperação de cada atleta e tomar uma decisão de quem jogará. Mas não será a mesma equipe. Isso é certo", disse o treinador são-paulino.

A definição da equipe para o jogo deste sábado acontece nesta sexta-feira, às 16 horas, em treino fechado para a imprensa. Vale lembrar que para entrar na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo precisa apenas de um empate sem gols diante do César Vallejo. Classificado, o time tricolor entrará no Grupo 1 ao lado de River Plate (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Trujillanos (Venezuela).